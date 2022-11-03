Хуже, чем в коммуналке: захламленная квартира Лолиты привела россиян в ужас

Лолита Милявская шокировала пользователей Сети своим жилищем. Артистка стала героиней программы «Идеальный ремонт», в рамках которой эксперты переделывают квартиры знаменитых россиян. При этом зрители обратили внимание не на обновленную комнату телеведущей, а на захламленность ее дома.

Как призналась Милявская, она не успела прибраться перед приходом съемочной группы. Поэтому вся страна увидела не только пыльный пол, но и грязную посуду, а также разбросанные вещи. По словам пользователей Сети, артистка должна была подготовиться и навести порядок.

«Может, она просто не понимает, что неприлично показывать всему миру бардак?», «Какой хаос, безвкусица. И это при таких деньгах», «С пола можно было убрать вековую пыль, грязь и мусор», — недоумевают зрители.

Сама же Милявская не стала скрывать, что раньше она трепетно относилась к порядку. Однако в последнее время перестала обращать на это внимание и убирается лишь тогда, когда находит на это свободное время.