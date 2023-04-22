Хуже, чем Меган Маркл: почему родня мужа возненавидела Кейт Миддлтон

Представители династии Виндзоров не раз сталкивались с тем, что их любовные увлечения становились достоянием общественности. Так, мир узнал об отношениях Карла lll и Камиллы Паркер-Боулз, когда наследник престола все еще был женат.

Но похоже, что старший сын действующего короля кое-чему научился у своего отца и более осторожно подошел к выбору невесты. Кейт Миддлтон стала всенародной любимицей, и кажется, что теперь она является полноправной представительницей монаршей династии. Однако ее отношения с королевской семьей не всегда складывались так удачно.

Когда англичанка устала ждать предложения руки и сердца от принца Уильяма, она поставила его перед жестким ультиматумом. На такую дерзость не осмелилась бы даже Меган Маркл. Но Кейт все же заставила наследника престола выбирать между свадьбой и расставанием. Все дело в том, что ее уже сравнивали с Камиллой Паркер-Боулз, которую Карл lll долгие годы не мог назвать своей женой. Такая ассоциация не обрадует ни одну девушку, поэтому Миддлтон пошла на отчаянный шаг.