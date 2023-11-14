Хуже Боярской: самую красивую российскую актрису признали главной бездарностью

Массовый зритель познакомился с Анной Горшковой благодаря сериалу «Бедная Настя». В проекте она исполнила роль крепостной Полины, которая пыталась добиться своего счастья тем, что плела многочисленные интриги. И после этого проекта Горшкова продолжила покорять отечественный кинематограф.

За годы карьеры она успела поработать со Станиславом Говорухиным, снялась в таких сериалах, как «Дело гастронома № 1» и «Такая работа». Артистка неоднократно признавалась самой красивой на отечественном экране, и армия ее фанатов год от года только увеличивается.

Однако далеко не все поклонники разделяют мнение публики. Как отмечают любители кино, Горшкова не заслужила такой популярности. Она не может похвастаться талантом, а в проекты попадает из-за своего личного обаяния, а не за хорошую игру.