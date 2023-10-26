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Хуже американской версии во всем: этот советский фильм невозможно смотреть

26 октября 2023 08:45
Хуже американской версии во всем: этот советский фильм невозможно смотреть

Публика не стала скрывать свое мнение.

Первую книгу о приключениях Мэри Поппинс английская писательница Памела Трэверс выпустила в начале 30-х. Произведение тут же стало настоящим хитом, поэтому спустя время писательница создала несколько продолжений. Первую же экранизацию зрители увидели в 1964 году, а через двадцать лет Советский Союз представил свою версию сказки.

За прошедшие годы зрители неоднократно сравнивали оба фильма. И, по мнению авторов Дзен-канала KinoBugle.ru, советская версия проигрывает практически во всем. Так, поклонникам кажутся слабыми музыкальные номера, ведь они не включены в сюжет фильма и являются простыми вставками. Не оценили они и образ самой Поппинс, поскольку в советской версии няня выглядит злой и надменной: Наталья Андрейченко не располагает к себе, а отталкивает. Помимо этого, американский фильм намного больше соответствует литературному первоисточнику.

Согласны с критикой и обычные зрители. По их мнению, фильм Леонида Квинихидзе похож не на детскую сказку, а на нравоучительную беседу со взрослым, ведь Андрейченко до сих пор лишь пугает юных зрителей.

Хуже американской версии во всем: этот советский фильм невозможно смотреть

«Фильм ужасный. Я в детстве вообще не могла понять, о чем он. Мэри Поппинс злая, грубая. Это точно. В детстве вызывала просто неприятие и отторжение», «Не могу наш фильм смотреть», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Кадры из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» (1983), кадр из фильма «Мэри Поппинс» (1964)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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