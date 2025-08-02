«Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил

В 1988 году Арнольд Шварценеггер приехал в Советский Союз — вернее, его герой Иван Данко. Молчаливый, бронебойный, прямолинейный.
Американский боевик «Красная жара» казался грандиозным прорывом: впервые голливудский фильм снимали на Красной площади, а Шварценеггер на полном серьёзе учил русский. Но на деле это было скорее рекламой картины, если оценить результаты сегодняшнего именинника.
Арни старался — но фильм не выстрелил
Режиссёр Уолтер Хилл, автор культовых «48 часов», мечтал повторить успех жанра бадди-муви, скрестив русского милиционера и чикагского копа. Шварценеггеру выдали $10 миллионов, заставили месяцами зубрить русские фразы — и выпустили в свет якобы эпохальный блокбастер о международной борьбе с преступностью.
Только вот кино провалилось в прокате, в СССР попало лишь в 1992 году, и всё впечатление в итоге свелось к паре мемов. Один из них — «Кокаинум» и «Хулигани».
Самый дорогой русский курс в истории
Арнольд честно тянул: брал уроки, работал с тренером по дикции, старался звучать убедительно. Итого, как подсчитали на Пикабу, всего 53 слова на русском языке. Не фраз — слов.
Включая такие реплики как:
- «Капитализм»,
- «Дурак!»,
- «Удачи тебе! До свидания»,
- и, конечно, главное: «Кокаинум» и «Хулиганы».
Для сравнения: в первом «Терминаторе» у него было 58 слов на английском. Видимо, Арни просто пошёл проверенной дорогой — чем меньше говорит, тем мощнее смотрится.
Больше нелепости, чем жаркого драйва
Вместо драматичной истории получился анекдот: в полицейском участке играет балалайка, советские дипломаты выражаются фразами вроде «Докладывайте как хотите», Данко облачен в странную форму и щеголяет орденами за взятие Берлина.
Даже несмотря на камео Крамарова и Видова, фильм оказался скучным — и уж точно не культовым. Фильм пытался сыграть на волне симпатии к СССР в эпоху перестройки, но по итогу стал ярким примером того, как Голливуд умеет быть одновременно наивным и слепым.
Арнольд Шварценеггер терпеть не может эту часть «Терминатора» — и на то есть причина.