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Киноафиша Статьи «Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил

«Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил

2 августа 2025 17:38
«Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил

Даже не фраз или словосочетаний.

В 1988 году Арнольд Шварценеггер приехал в Советский Союз — вернее, его герой Иван Данко. Молчаливый, бронебойный, прямолинейный.

Американский боевик «Красная жара» казался грандиозным прорывом: впервые голливудский фильм снимали на Красной площади, а Шварценеггер на полном серьёзе учил русский. Но на деле это было скорее рекламой картины, если оценить результаты сегодняшнего именинника.

«Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил

Арни старался — но фильм не выстрелил

Режиссёр Уолтер Хилл, автор культовых «48 часов», мечтал повторить успех жанра бадди-муви, скрестив русского милиционера и чикагского копа. Шварценеггеру выдали $10 миллионов, заставили месяцами зубрить русские фразы — и выпустили в свет якобы эпохальный блокбастер о международной борьбе с преступностью.

«Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил

Только вот кино провалилось в прокате, в СССР попало лишь в 1992 году, и всё впечатление в итоге свелось к паре мемов. Один из них — «Кокаинум» и «Хулигани».

Самый дорогой русский курс в истории

Арнольд честно тянул: брал уроки, работал с тренером по дикции, старался звучать убедительно. Итого, как подсчитали на Пикабу, всего 53 слова на русском языке. Не фраз — слов.

Включая такие реплики как:

  • «Капитализм»,
  • «Дурак!»,
  • «Удачи тебе! До свидания»,
  • и, конечно, главное: «Кокаинум» и «Хулиганы».
«Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил

Для сравнения: в первом «Терминаторе» у него было 58 слов на английском. Видимо, Арни просто пошёл проверенной дорогой — чем меньше говорит, тем мощнее смотрится.

Больше нелепости, чем жаркого драйва

Вместо драматичной истории получился анекдот: в полицейском участке играет балалайка, советские дипломаты выражаются фразами вроде «Докладывайте как хотите», Данко облачен в странную форму и щеголяет орденами за взятие Берлина.

«Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил

Даже несмотря на камео Крамарова и Видова, фильм оказался скучным — и уж точно не культовым. Фильм пытался сыграть на волне симпатии к СССР в эпоху перестройки, но по итогу стал ярким примером того, как Голливуд умеет быть одновременно наивным и слепым.

Арнольд Шварценеггер терпеть не может эту часть «Терминатора» — и на то есть причина.

Фото: Кадр из фильма «Красная жара» (1988)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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1 комментарий
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