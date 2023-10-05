Хулиган из «Громовых» уже «дядька»: куда пропал талантливый актер

Василий Прокопьев рос в многодетной семье. Он помогал матери содержать шестерых братьев и сестер и даже не думал об актерской карьере. В кино он попал случайно. Удачно прошел кастинг, и закрутилось.

После премьеры «Громовых», где артист воплотил хулигана Савву, режиссеры сильно заинтересовались юным дарованием. Но карьера, которая так благополучно началась, со временем застопорилась. Талантливый актер пропал с радаров — вот уже 10 лет он не появляется на экранах.

Этой осенью знаменитости исполнится 32 года, так что он уже взрослый «дядька». О личной жизни в соцсетях Прокопьев не распространяется и о своей профессиональной деятельности также не рассказывает.

Примечательно, что ранее он опубликовал кадры со съемок ленты «Гардемарины 1787. Мир», и поклонники посчитали, что триумфальное возращение не за горами. Однако в списке звезд, которые снимались в проекте, имя Василия так и не появилось.