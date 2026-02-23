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Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница

Проверено редакцией
Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница

У советской классики было два проката — неудачный и мегауспешный.

23 февраля не обходится без фильма «Офицеры» так же, как Новый год без «Иронии судьбы». Цитаты разобраны, слезы набегают в одних и тех же местах. И, между прочим, количество желающих поступить в военные училища после премьеры выросло в 20 раз. Бонусом идут 53 миллиона зрителей в советском прокате, звание лидера года и бессмертной классики.

Но если бы не случайность, о картине сейчас никто бы не вспоминал в таком ключе.

Для режиссера Владимира Рогового этот проект стал дебютом — до того он занимался исключительно организационными вопросами на съемках. Опытные актеры с именем поглядывали на новичка скептически, частенько отправляли его отдохнуть, пока сами работали над сценами.

Пленку для съемок выделили черно-белую, не самого лучшего качества — цветной материал решили не тратить. Такой набор обстоятельств заранее отправлял ленту на задворки кинопроката.

Художественный совет поставил картине низшую категорию. Это означало, что напечатают минимальное количество копий, и далеко не каждый кинотеатр сможет ее показать.

Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница

Премьеру назначили на середину лета 1971-го — мертвый сезон, когда зрители разъезжаются в отпуска. В московском кинотеатре «Россия» зал был заполнен едва ли наполовину. Фильм тихо угасал.

В тот вечер среди немногочисленных зрителей оказалась Клавдия Акентьева — супруга министра обороны Андрея Гречко. Женщина, чья жизнь была неразрывно связана с армейским бытом, увидела на экране собственную судьбу.

Вернувшись домой, она настояла, чтобы муж посмотрел ленту. Гречко, впечатленный не меньше, лично отвез фильм Леониду Брежневу.

Генеральный секретарь дал добро. Чиновникам пришлось срочно пересматривать категорию. Вторую премьеру устроили в сентябре, и после нее лента разлетелась по всей стране. Билеты раскупали за считанные дни.

Повезло? Безусловно. Окажись Клавдия Владимировна в тот вечер дома — осталась бы только черно-белая пленка и забытый дебют режиссера-новичка.

Ранее мы писали: Голая Удовиченко, размалеванная Ахеджакова и борьба с властью: скандальный советский фильм, который не запретили к прокату

Фото: Кадры из фильма «Офицеры» (1971 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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