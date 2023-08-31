Худший советский фильм всех времен и народов: цензоры возненавидели, а в кинотеатрах яблоку было негде упасть

В советском кино далеко не каждый фильм вызывал у критиков ажиотаж. Нелестных слов в свой адрес удостоилась картина «Черноморочка», вышедшая в 1959 году.

Лента стала дебютом режиссера Алексея Коренева. Он явно не предполагал, что его лирическая музыкальная комедия будет признана худшим фильмом в истории. А «провалиться» помогли «Черноморочке» именно критики.

Поначалу дела шли неплохо. Зрители активно шли на фильм, заполонив кинотеатры. В общей сложности картину увидели 24,7 млн человек. Ее смотрели чаще, чем ленту «Сережа», которую признали лучшей в 1960 году. Однако это не спасло «Черноморочку» от провала.

Авторитетные издания, авторы которых были профессионалами в сфере кино, критиковали комедию и писали на нее разгромные статьи. В итоге зрители поверили в то, что «Черноморочка» — это крайне слабое кино с посредственными сюжетом. Окончательно «закопала» комедию сценарист Виктория Токарева, назвавшая картину худшим фильмом в истории.

Позднее Коренев реабилитировался и снял легендарные ленты «Большая перемена» и «По семейным обстоятельствам».