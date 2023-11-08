Худший советский фильм по мнению народа: за него Ливанову должно быть стыдно

Сегодня советское кино является образцом для российских кинематографистов. Однако и у постановщиков прошлого случались досадные провалы. В 1983 году молодой режиссер Андрей Ермаш снял экранизацию романа Сергея Павлова с маститыми актерами Василием Ливановым, Юрием Соломиными и другими. А музыку написал Эдуард Артемьев.

Фантастическая лента «Лунная радуга» не имела успеха среди зрителей. Фильм ругали за слабую режиссуру и неубедительность, а также за плохую актерскую игру. Недостатком картины оказался и сценарий. Авторы фантастики не стали обращаться за помощью к Павлову и безбожно исказили авторский замысел.

Из сюжета исчезли ключевые детали, а на экране артисты словно не понимали, что происходит и что они должны играть. Неудивительно, что кассовые сборы ленты оставляли желать лучшего, а Ермаш после этого снял всего одну картину.