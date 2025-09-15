Худший сезон в истории франшизы: «Дом дракона» опозорился на «Эмми-2025» — даже провальный финал «Игры престолов» оценили выше

Верите, что третий сезон исправит ситуацию? Мы вот — не особо.

Ну что ж, «Эмми»-2024 расставила все по местам — и для «Дома Дракона» это место оказалось далеко не на пьедестале. Второй сезон приквел-сериала, который ранее уверенно шел по стопам «Игры престолов», в этот раз не смог даже претендовать на главные награды. Да и во «второсортной» категории все пошло не по плану.

Из шести «технических» номинаций сериал умудрился проиграть в пяти. Единственная статуэтка — за грим в серии «Красный дракон и золотой». Не за визуальные эффекты, не за костюмы (простите, великолепные платья Алисенты!), и уж тем более не за главные категории.

А ведь всего несколько месяцев назад HBO с гордостью отправил 40 заявок — включая номинации за лучший драматический сериал и актерские работы. Жюри, однако, оказалось беспощадно: в основных категориях — ноль. Ничего. Тишина. Это первый раз в истории франшизы, когда ее даже не допустили до борьбы за главный приз.

Причины? Второй сезон хоть и стоил десятки миллионов долларов, но снимали в пожарном режиме из-за забастовки сценаристов, кульминационную битву перенесли, и сезон остался без внятного финала. Зрители хмурились, критики ехидничали, а теперь и индустрия вынесла вердикт: величественная сага скатилась до уровня «красиво, но пусто».

Главный репутационный провал очевиден: «Дом дракона» впервые в истории франшизы остался без номинации на лучший драматический сериал. Это сигнал индустрии, который нельзя игнорировать.

Совсем не те победы, которых достойны Таргариены.

