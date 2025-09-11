«Худший сценарий — инфаркт и инсульт»: врач объяснил, что не так с пиром в фильме «Иван Васильевич» — есть сразу 2 нюанса

Культовый фильм «Иван Васильевич меняет профессию» дарит не только незабываемые шутки, но и роскошную гастрономическую картину царского пира. Зрители видят на столе кучу вкусностей: почки заячьи верчёные, головы щучьи с чесноком, осетра, красную и чёрную икру и, конечно, ироничную «заморскую» баклажанную икру.
Возникает вопрос: насколько такой рацион был действительно царским — с точки зрения сбалансированности и пользы для здоровья? И чего в нём не хватало?
А если говорить о современности — какие более простые и доступные аналоги можно найти этим деликатесам в повседневном питании? Чтобы разобраться в этом, мы обратились к диетологу Михаилу Гинзбургу.
Был ли исторически точен пир в фильме?
Скорее всего, создатели фильма стремились не к исторической точности, а к поэтическому образу царского застолья. Многие блюда, например заячьи почки или щучьи головы, выглядели эффектно, но в реальности редко присутствовали даже на столах знати.
Как отмечает эксперт, такая еда относится скорее к «банкетной», а не повседневной:
«Никто из создателей не консультировался с историками кухни. Я не силён в истории, но, например, почки зайца — это последнее, что ты захочешь есть.
Сколько нужно зайцев, чтобы получить хотя бы одну порцию? То же самое и со щучьими головами».
Чем опасна «банкетная» еда?
Повседневное питание в прошлые века, как и сейчас, было куда проще и сбалансированнее: супы, каши, котлеты с гарниром, овощи и зелень. А вот праздничный стол, напротив, изобиловал жирными, солёными и сладкими блюдами.
«Банкетная еда отличается избытком жира, сахара и глубоко переработанных продуктов. Если человек путает её с повседневной и питается так регулярно, это быстро приводит к проблемам: лишнему весу, гипертонии, диабету.
К 50–60 годам люди часто становятся больными, а к 70 — инвалидами. Худший сценарий — острые состояния, такие как инфаркт и инсульт», — предупредил Гинзбург.
А что насчёт пользы осетра и икры?
Осетр — полезная рыба, богатая белком, но её жирно-кислотный состав не идеален. Больше омега-3 кислот содержится в лососёвых и сельдевых. Красная икра — тоже ценный продукт, но в больших количествах вредна из-за высокого содержания соли.
«Если есть возможность каждый день есть уху из осетра — хорошо. Но большого вреда не будет, если заменить его более доступной рыбой.
Например, горбушей, сельдью или сардиной. Они также богаты омега-3 и витамином D.
Икра рассматривалась как источник витамина D, но любой рыбный жир его содержит», — отметил специалист.
Чем заменить царские яства сегодня?
Необязательно стремиться к дорогим деликатесам — их можно заменить более простыми и полезными аналогами. Доступная рыба, местные овощи и умеренность в питании куда важнее для здоровья, чем редкие и экзотические продукты.
«Рыбу сегодня можно покупать замороженной — она сохраняет все полезные свойства. Запекайте её, варите уху.
Не забывайте про сезонные овощи, крупы и зелень. Здоровое питание — это не про икру каждый день, а про баланс и разнообразие без излишеств», — заключил эксперт.
Таким образом, пир Ивана Грозного в фильме — это красивый образ, но не пример здорового рациона. Гораздо полезнее и разумнее придерживаться сбалансированного питания без крайностей.
