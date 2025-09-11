«Худший сценарий — инфаркт и инсульт»: врач объяснил, что не так с пиром в фильме «Иван Васильевич» — есть сразу 2 нюанса

Один связан с достоверностью, а второй — со здоровьем.

Культовый фильм «Иван Васильевич меняет профессию» дарит не только незабываемые шутки, но и роскошную гастрономическую картину царского пира. Зрители видят на столе кучу вкусностей: почки заячьи верчёные, головы щучьи с чесноком, осетра, красную и чёрную икру и, конечно, ироничную «заморскую» баклажанную икру.

Возникает вопрос: насколько такой рацион был действительно царским — с точки зрения сбалансированности и пользы для здоровья? И чего в нём не хватало?

А если говорить о современности — какие более простые и доступные аналоги можно найти этим деликатесам в повседневном питании? Чтобы разобраться в этом, мы обратились к диетологу Михаилу Гинзбургу.

Был ли исторически точен пир в фильме?

Скорее всего, создатели фильма стремились не к исторической точности, а к поэтическому образу царского застолья. Многие блюда, например заячьи почки или щучьи головы, выглядели эффектно, но в реальности редко присутствовали даже на столах знати.

Как отмечает эксперт, такая еда относится скорее к «банкетной», а не повседневной:

«Никто из создателей не консультировался с историками кухни. Я не силён в истории, но, например, почки зайца — это последнее, что ты захочешь есть.

Сколько нужно зайцев, чтобы получить хотя бы одну порцию? То же самое и со щучьими головами».

Чем опасна «банкетная» еда?

Повседневное питание в прошлые века, как и сейчас, было куда проще и сбалансированнее: супы, каши, котлеты с гарниром, овощи и зелень. А вот праздничный стол, напротив, изобиловал жирными, солёными и сладкими блюдами.

«Банкетная еда отличается избытком жира, сахара и глубоко переработанных продуктов. Если человек путает её с повседневной и питается так регулярно, это быстро приводит к проблемам: лишнему весу, гипертонии, диабету.

К 50–60 годам люди часто становятся больными, а к 70 — инвалидами. Худший сценарий — острые состояния, такие как инфаркт и инсульт», — предупредил Гинзбург.

А что насчёт пользы осетра и икры?

Осетр — полезная рыба, богатая белком, но её жирно-кислотный состав не идеален. Больше омега-3 кислот содержится в лососёвых и сельдевых. Красная икра — тоже ценный продукт, но в больших количествах вредна из-за высокого содержания соли.

«Если есть возможность каждый день есть уху из осетра — хорошо. Но большого вреда не будет, если заменить его более доступной рыбой.

Например, горбушей, сельдью или сардиной. Они также богаты омега-3 и витамином D.

Икра рассматривалась как источник витамина D, но любой рыбный жир его содержит», — отметил специалист.

Чем заменить царские яства сегодня?

Необязательно стремиться к дорогим деликатесам — их можно заменить более простыми и полезными аналогами. Доступная рыба, местные овощи и умеренность в питании куда важнее для здоровья, чем редкие и экзотические продукты.

«Рыбу сегодня можно покупать замороженной — она сохраняет все полезные свойства. Запекайте её, варите уху.

Не забывайте про сезонные овощи, крупы и зелень. Здоровое питание — это не про икру каждый день, а про баланс и разнообразие без излишеств», — заключил эксперт.

Таким образом, пир Ивана Грозного в фильме — это красивый образ, но не пример здорового рациона. Гораздо полезнее и разумнее придерживаться сбалансированного питания без крайностей.

Ранее мы писали: Вы настоящий фанат кино СССР, если знали эти 10 фактов о «Джентльменах удачи»: готовьтесь загибать пальцы (фото)