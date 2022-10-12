Худший кошмар невесты: вмешательство принца Гарри в отношения брата вас удивит

После смерти принцессы Дианы принц Гарри оставил себе на память ее обручальное кольцо с голубым сапфиром. Столь ценное украшение сын короля Карла III так и не сохранил.

Гарри отдал его своему старшему брату Уильяму, который наладил личную жизнь раньше. Принц в свою очередь вручил перстень возлюбленной и своей будущей жене Кейт Миддлтон. Той не оставалось ничего другого, кроме как принять подарок.

Такое вмешательство принца Гарри в отношения брата удивило публику, впрочем, Уильям жест родственника оценил. Сказать того же о Миддлтон нельзя. Кольцо Дианы оказалось ей велико, а потому герцогине пришлось пережить худший кошмар невесты.

Как пишет портал Mirrow, Миддлтон настолько боялась того, что во время церемонии бракосочетания украшение соскользнет с ее пальца, что пришлось обратиться за помощью к ювелирам. Те добавили на внутренний ободок кольца платиновые бусины, благодаря которым размер стал меньше.