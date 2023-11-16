«Худший фильм всех времен и народов»: премьера этой советской ленты обернулась скандалом

Дебютная работа Алексея Коренева с треском провалилась. Режиссер снял кино, которое разочаровало всех — и критиков, и зрителей.

Премьера «Черноморочки» состоялась в 1960 году и привела к большому скандалу. Сюжет посвящен примитивной любовной истории, которая разворачивалась на фоне незамысловатых песен и танцев. Интересно, что здесь сталкивались два направления — джаз и народная музыка. И главной героине Софийке пришлось разрываться между двумя ансамблями.

После выхода ленты разгромные статьи о ней выходили одна за другой. Больше всех была возмущена писательница и сценарист Виктория Токарева.

«Худший фильм всех времен и народов», — такую характеристику она дала антишедевру.

Интересно, что с тех пор прошло немало времени, но мнение о картине у зрителей почти не изменилось.