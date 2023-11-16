Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Худший фильм всех времен и народов»: премьера этой советской ленты обернулась скандалом

«Худший фильм всех времен и народов»: премьера этой советской ленты обернулась скандалом

16 ноября 2023 19:00
«Худший фильм всех времен и народов»: премьера этой советской ленты обернулась скандалом

Постановщика картины можно только пожалеть.

Дебютная работа Алексея Коренева с треском провалилась. Режиссер снял кино, которое разочаровало всех — и критиков, и зрителей.

Премьера «Черноморочки» состоялась в 1960 году и привела к большому скандалу. Сюжет посвящен примитивной любовной истории, которая разворачивалась на фоне незамысловатых песен и танцев. Интересно, что здесь сталкивались два направления — джаз и народная музыка. И главной героине Софийке пришлось разрываться между двумя ансамблями.

После выхода ленты разгромные статьи о ней выходили одна за другой. Больше всех была возмущена писательница и сценарист Виктория Токарева.

«Худший фильм всех времен и народов», — такую характеристику она дала антишедевру.

Интересно, что с тех пор прошло немало времени, но мнение о картине у зрителей почти не изменилось.

«Так себе», «Проходной», «Сценарий слабоват», «И правда очень глупый», — пишут в Сети.

Фото: Кадр из фильма «Черноморочка» 1959
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше