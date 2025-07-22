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Киноафиша Статьи «Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады

«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады

22 июля 2025 17:38
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады

Тот случай, когда «постарел как хорошее вино» — не шаблонная фразочка, а честный комплимент.

Есть фильмы, судьба которых напоминает судьбу героев анекдотов: все над ними смеются, но лет через двадцать выясняется — они был правы. В 1959 году на экраны вышла музыкальная комедия «Черноморочка», дебют Алексея Коренева, который критики тех лет записали в однозначный провал. Но сейчас, спустя 65 лет, отзывы зрителей на картину, в основном, теплые. И тут возникает закономерный вопрос: что это вообще было?

Казнить нельзя помиловать

«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады

Тогда, в 59-м, критика была единодушна. Сценарист Виктория Токарева, не стесняясь в выражениях, назвала «Черноморочку» «худшим советским фильмом всех времен и народов», вторили ей и критики.

Статьи в прессе клонировали друг друга: пошло, примитивно, сюжет никакой, музыка мешанина. Особенно раздражал контраст между народными песнями и джазом, между простодушной Софийкой и ее метаниями между двумя ансамблями. Сатира на музыкальных формалистов? Да кому это надо.

Но при всей критической ненависти, зрители фильм не проигнорировали. На «Черноморочку» пошли почти 25 миллионов человек — это больше, чем у признанного шедевра «Сережа», между прочим. Так что в кинотеатрах был аншлаг, а в газетах — агония.

Фильм, который не простили

«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады

Почему такую мягкую, по-своему веселую музыкальную комедию так яростно заклеймили? Возможно, потому что позволила себе быть слишком свободной в форме — как выразился один из современных зрителей, фильм «приближается к едкой сатире и даже фарсу».

А в разгар хрущевской оттепели подобная дерзость выглядела вызывающе: на джаз наехали, народное возвысили, да еще и показали все это в жанре, близком к водевилю.

Кто-то вспоминал, что дебютанты получали от критики сильнее, чем мэтры. У Коренева — первая самостоятельная работа, а значит, спуску быть не могло. Уж больно «не в линию» он снял.

А зрители? А зрители — молчали. До поры

«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады

На «Кинопоиске» у «Черноморочки» — скромные 5.8. Но стоит заглянуть в рецензии, и становится ясно: оценка — обманчива. Негативных отзывов нет. Наоборот, в комментариях звучит удивление:

«Крайне удивлен столь низким рейтингом», «Легкая, красивая картина с крутыми песнями», «Замечательный Олег Борисов — вулкан энергии и девятый вал юмора».

Юрко Фарасюк Борисова стал для зрителей настоящим откровением, ведь каждая сцена с ним — почти мини-скетч. Он выходит из ситуаций с изяществом танцора на минном поле — ни одна бомба под его ногами не взрывается.

Ну и цитаты героя одна мемнее другой:

«При первой встрече я солгал, но посмотрите на меня внимательнее — разве похож я на лгуна?»

Кино на вырост

«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады

То, что в 50-х считалось пошлостью, сегодня может выглядеть как аккуратный стеб над культурными шаблонами. Мелодии звучат трогательно, декорации — красочно, а Одесса в кадре — настоящая открытка из прошлого.

Фильм полон жизни, юмора, музыкальных дуэлей и колорита. И да, он не «Курьер» и не «Летят журавли». Но в нем есть то, чего часто не хватает современному кино — душевная искренность.

Так что, может быть, «Черноморочка» просто вышла не в ту эпоху. Но называть ее «самой худшей» в нынешнее время вряд ли захочется хоть кому-то.

Ранее мы писали: «Уйти от тебя трудно. Но что же делать»: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по любовным признаниям? (тест)

Фото: Кадры из фильмов «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Черноморочка» (1959)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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