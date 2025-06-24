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Киноафиша Статьи Худший фильм в карьере Спилберга вышел ровно 20 лет назад: собрал $600 000 000, а зрители ненавидят — почему?

Худший фильм в карьере Спилберга вышел ровно 20 лет назад: собрал $600 000 000, а зрители ненавидят — почему?

24 июня 2025 07:58
Стивен Спилберг

Оценок ниже у легендарного режиссера с тех пор не было.

Ровно двадцать лет назад, 23 июня 2005 года, в кинотеатрах стартовала «Война миров» — масштабный научно-фантастический проект Стивена Спилберга с Томом Крузом и юной Дакотой Фаннинг в главных ролях. Экранизация романа Герберта Уэллса об инопланетном вторжении собрала более $600 млн по миру и получила достойные 76% на Rotten Tomatoes. Но вот с аудиторией вышел прокол: всего 42% пользовательских оценок. Почему?

Во-первых, многие зрители ждали фантастику, а получили тревожную метафору реальности. Пыльные улицы, рушащиеся здания, массовая паника — всё это слишком напоминало посттравматичную Америку 2000-х, особенно после 11 сентября. Вместо зрелищного экшена — стресс и депрессия.

Худший фильм в карьере Спилберга вышел ровно 20 лет назад: собрал $600 000 000, а зрители ненавидят — почему?

Во-вторых, главный герой Рэй (Том Круз) — образ неоднозначный. Сюжет вроде бы строится вокруг его попыток спасти детей, но химии в кадре не хватает. Вместо трогательных моментов — крики, паника и непроглядный хаос. Персонажи не вызывают привязанности, их хочется скорее пережить, чем запомнить.

А финал? Момент воссоединения семьи в Бостоне не выглядит органично. Сын, который буквально бросается в огонь с криком «я сам справлюсь», внезапно оказывается жив-здоров. После двух часов страха и разрушения зрителю просто подают счастливую развязку — как будто фильм не решился быть до конца честным.

«Война миров» хотела быть личной и мрачной, но лишилась главного — спилберговской магии. Его лучшие фильмы вроде «Инопланетянина», «Парка юрского периода» или «Близких контактов» умели сочетать ужас и чудо, драму и надежду. Здесь же — сплошной мрак без света в конце туннеля.

Худший фильм в карьере Спилберга вышел ровно 20 лет назад: собрал $600 000 000, а зрители ненавидят — почему?

С технической точки зрения фильм безупречен. Но эмоционально он оказался пустым. Фанаты хотели фантастику — получили постапокалиптическую тревожность. Критики оценили замысел, но зрителям оказалось не до рефлексии.

Ранее мы писали: «В плане жути в подметки не годится»: этот недооцененный ужастик в разы страшнее «Синистера», если его «правильно» смотреть

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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