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Киноафиша Статьи Худший фильм в карьере Бессона возненавидели и критики, и зрители: оценка лишь 28/100 (но без Де Ниро было бы больше)

Худший фильм в карьере Бессона возненавидели и критики, и зрители: оценка лишь 28/100 (но без Де Ниро было бы больше)

17 июля 2025 17:38
Худший фильм в карьере Бессона возненавидели и критики, и зрители: оценка лишь 28/100 (но без Де Ниро было бы больше)

Вы бы взорвали магазин из-за некачественной пасты? Вряд ли. А вот героиня этой картины — смогла.

«Малавита» — это когда хочешь снять гангстерскую комедию, семейную драму, подростковую сатиру и фильм о кризисе писателя, но получается… ничто. Бессон собрал Роберта Де Ниро с Мишель Пфайффер, сделал ставку на французский антураж, а затем утопил картину в жанровой каше.

Де Ниро здесь не спасает — он тонет первым

Его герой — мафиози под программой защиты, прячется в Нормандии, пишет мемуары и мечтает убить соседа грилем. В какой-то момент он показывает местным «Славных парней» — будто умышленно провоцируя сравнение, которое ему не выдержать.

Худший фильм в карьере Бессона возненавидели и критики, и зрители: оценка лишь 28/100 (но без Де Ниро было бы больше)

Харизмы — ноль, самоиронии — тоже. Сравнение с ролью в «Плохих парнях» лишь подчёркивает, как низко можно упасть, если нет нормального сценария, настаивают зрители в обзорах.

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Пфайффер, жена героя Де Ниро, взрывает магазин за «плохую» пасту, их дочь избивает тех, кто якобы домогался до девушек, пока сын пытается построить школьную мафию.

Все персонажи ведут себя как психи, не вызывая ни симпатии, ни интереса. Уровень сострадания к ним — примерно как к мокрой картонке. И хотя Бессон явно пытается шутить, выходит скорей тревожно.

Худший фильм в карьере Бессона возненавидели и критики, и зрители: оценка лишь 28/100 (но без Де Ниро было бы больше)

Полный хаос в финале

Сюжет разваливается на бессмысленные эпизоды, то переходя в кровавую бойню под весёлую музыку, то углубляясь в страдания сантехника. Даже Скорсезе в титрах (он тут продюсер) не спасает. Итог — 28/100 от критиков, 41/100 от зрителей. И это выглядит, скорее, комплиментом.

Ранее мы писали: Как минимум с одним из актеров сериала «Гарри Поттер» НВО точно не ошиблись: кастинг уже лучше, чем у легендарных фильмов

Фото: Кадр из фильма «Малавита» (2013)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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17 комментариев
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