Худший фильм СССР: из него бежали почти все актеры, а Даль спился, лишь бы быстрее «убили»

Процесс не задался с самого начала.

Многие советские фильмы учат доброму и вечному. Однако трудно поверить, что нередко на съемках таких картин разгорались нешуточные страсти со скандалами и истериками.

Так, работа над фильмом «Земля Санникова» изрядно потрепала нервы всем актерам и режиссерам. На главные роли были утверждены самые «сливки» советского кино: Владислав Дворжецкий, Олег Даль, Георгий Вицин. Все они сразу же скептически отнеслись к Альберту Мкртчяну и Леониду Попову, режиссерам ленты.

Артисты называли постановщиков дилетантами, не скрывали своего пренебрежения, а однажды вообще попросили «Мосфильм» отстранить их от работы. Сергей Шакуров, один из актеров ленты, наотрез отказался сниматься в фильме и хлопнул дверью.

Немало проблем доставил и Олег Даль. Он постоянно пил и срывал съемки. Поэтому его героя пришлось убрать из сюжета — Крестовского попросту убили. Казалось, актер именно этого и добивался. Позднее Олег Иванович с содроганием вспоминал о работе над фильмом.