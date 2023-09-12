Худший фильм Гайдая, смотреть который просто больно: провалился, несмотря на Вицина и Куравлева

Звездный состав не спас эту глупую комедию.

Леонид Гайдай считается одним из главных режиссеров СССР. Автор фильмов «Операция „Ы“», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и других, он навсегда вошел в историю кино. Однако не все картины мэтра можно назвать одинаково удачными.

В 1985 году на экраны вышел фильм «Опасно для жизни!». В главных ролях снялись такие звезды, как Леонид Куравлев, Сергей Филиппов и Георгий Вицин, засветилась в картине и молодая Татьяна Кравченко. Однако все старания талантливых артистов обернулись прахом.

Ленту погубили слабый сценарий, банальные образы и отсутствие комедии как таковой. Об этом говорят зрители.

«В общем фильм — сплошной унылый самоповтор Гайдая на фоне очень плохого сюжета», — сказано в одном из отзывов.

Неудивительно, что о позднем произведении Гайдая вспоминают так редко.