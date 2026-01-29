Оповещения от Киноафиши
«Худший актер из всех»: вот как выглядел бы Фродо, если бы Джексон не психанул — первого кандидата выгнал со скандалом

29 января 2026 13:17
А сейчас он — звезда первой величины.

Сегодня невозможно представить Фродо Бэггинса без Элайджи Вуда. Но в конце 90-х Питер Джексон рассматривал на эту роль десятки актнров, включая молодого Джейка Джилленхола. История его кастинга стала легендой о том, как можно провалить шанс всей жизни, даже не понимая этого.

В 1999 году Джилленхолу, только что сыгравшему главную роль в «Октябрьском небе», взволнованно позвонили агенты. Они сообщили, что New Line Cinema дала зеленый свет трилогии «Властелин колец», и режиссер ищет хоббита.

"Будут 3 фильма, съемки будут идти 3,5 года, и им нужен хоббит, вот мы и подумали о тебе!". На что я ответил "Спасибо?", — вспоминал актер.

На пробах Джилленхолу дали сцену, где Фродо берет Кольцо Всевластия. Не чувствуя мистической важности момента, он сыграл ее с небрежным безразличием, а в диалогах использовал свой обычный американский акцент, хотя все остальные говорили с британским. Реакция режиссера была резкой.

Джексон мне в прямом смысле заявил: "Да вы худший актер из всех, что я видел".

На вопрос, почему тот не использовал акцент, актер честно ответил, что ему об этом просто никто не сказал.

Тем временем Элайджа Вуд подошел к пробам с противоположным рвением. Он не просто выучил текст — он сшил самодельный костюм хоббита, нацепил парик, взял камеру и снял пробную сцену с друзьями в парке Лос-Анджелеса. И, конечно, говорил с безупречным британским акцентом. Эта преданность роли очаровала Джексона, и через несколько месяцев Вуд получил звонок.

Провал Джилленхола не сломал его карьеру. В том же 2001 году, когда вышло «Братство Кольца», он стал звездой культового «Донни Дарко». Может, просто у судьбы были другие планы, поэтому с «Властелином колец» не сраслось.

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Братство кольца» (2001 г.), «Октябрьское небо» (1999 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
