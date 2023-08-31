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Худшие опасения подтверждаются: причина госпитализации Дроздова шокирует россиян

31 августа 2023 08:45
Худшие опасения подтверждаются: причина госпитализации Дроздова шокирует россиян

Здоровье любимца россиян под угрозой.

Телеведущий Николай Дроздов в очередной раз оказался в больнице. Еще не успев окончить восстановление после полученной зимой травмы, звезда передачи «В мире животных» был госпитализирован из-за плохих анализов. У зоолога подозревают страшную болезнь.

Сам Николай Николаевич заявил, что у него обнаружили высокий уровень холестерина и простатического специфического антигена. Это может сигнализировать о наличии развивающейся опухоли. Ведущий считает, что на развитие онкологии могла повлиять профессия — во время съемок своего шоу Дроздов много времени находился на солнце. Чувствует себя любимец зрителей отлично, а свою госпитализацию называет «плановой проверкой».

Врач-терапевт Ольга Крохалева сообщила изданию «Подмосковье сегодня», что показатели организма зоолога могут свидетельствовать о двух диагнозах. В худшем случае это онкологическое заболевание кишечника, в лучшем — обычный дивертикулит.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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