Худшие опасения подтверждаются: причина госпитализации Дроздова шокирует россиян

Телеведущий Николай Дроздов в очередной раз оказался в больнице. Еще не успев окончить восстановление после полученной зимой травмы, звезда передачи «В мире животных» был госпитализирован из-за плохих анализов. У зоолога подозревают страшную болезнь.

Сам Николай Николаевич заявил, что у него обнаружили высокий уровень холестерина и простатического специфического антигена. Это может сигнализировать о наличии развивающейся опухоли. Ведущий считает, что на развитие онкологии могла повлиять профессия — во время съемок своего шоу Дроздов много времени находился на солнце. Чувствует себя любимец зрителей отлично, а свою госпитализацию называет «плановой проверкой».

Врач-терапевт Ольга Крохалева сообщила изданию «Подмосковье сегодня», что показатели организма зоолога могут свидетельствовать о двух диагнозах. В худшем случае это онкологическое заболевание кишечника, в лучшем — обычный дивертикулит.