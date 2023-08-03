Худшие хозяйки по восточному гороскопу: не доверяйте им уборку дома

Женщины с детства учатся заниматься хозяйственными делами - делать уборку в доме, стирать вещи, готовить еду и т.д. Вот только кто-то делает это с искренним интересом, удовольствием и на совесть, а кто-то торопится поскорее все закончить и убежать играть во двор. С возрастом ситуация не меняется, лишь приобретает другие масштабы. Если в детстве за ленивицей могли доделать начатое родители, то теперь приходится отдуваться близким людям. Рассказываем, под каким восточным знаком появляются худшие хозяйки.

Обезьяна

Дамы, рожденные в год Обезьяны, известны своей непоседливостью. У них миллион разных дел, заранее спланированных и спонтанных, тут уж как карта ляжет. Они легко и быстро переключаются с одного занятия на другое, зачастую бросая его незавершенным на полпути.

Близкие нередко упрекают представительницу знака в отсутствии самодисциплины и силы воли, в ответ на что она буквально взрывается от негодования. Есть столько дел, которыми ей хочется заняться, столько нового, что хотелось бы попробовать, как тут выбрать что-то одно?!

У Обезьяны всегда найдется с добрый десяток хобби.

Она быстро загорается новой идеей, например, заниматься бисероплетением, покупает тонну необходимых материалов, проводит денек за работой… и остывает. Уже на следующий день она планирует записаться в студию танцев.

Отсутствие организованности свойственно представительницам знака не только в сфере интересов, но и в быту. Умом Обезьяна понимает, что, как хозяйка дома, она должна мыть полы, пылесосить, протирать пыль с поверхностей… Но ей так лень этим заниматься! Кто бы только знал!

Для вида Обезьяна может взять в руки швабру или метелочку для смахивания пыли и пройтись по комнатам, но ей быстро надоест это занятие. Сделав вид, что уже закончила уборку, представительница знака упорхнет по своим делам, мысленно успокаивая себя:

“Ничего, завтра все сделаю”.

К сожалению, ни завтра, ни послезавтра вдохновение для занятия уборкой не приходит к Обезьяне. Она старается пропускать мимо ушей робкие намеки мужа, что пора бы навести в доме порядок. А если чаша терпения переполняется, заявляет:

“Значит, сам и убирай!”

Творческий беспорядок - вот стихия Обезьяны. Представительница этого знака по восточному гороскопу спокойно может жить в хаосе и не париться из-за этого. Всегда веселая и общительная, она привлекает к себе людей обаянием, а не умением виртуозно мыть посуду.