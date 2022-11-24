Худшего унижения не придумать: почему муж Гурченко променял ее на Мордюкову

Людмила Гурченко была замужем шесть раз. Уже после ее смерти близкие актрисы вспоминали, что она просто не могла быть одна, поэтому тянулась в семью. После разводов любое общение с экс-супругами она прекращала, вычеркивая их из своей жизни. Особенно тяжело далось ей расставание с Борисом Андроникашвили, от которого она родила свою единственную дочку Машу.

Статного красавца Людмила увидела в столовой ВГИКа. От нахлынувших чувств она даже уронила поднос. Гурченко решила всеми силами добиваться внимания Бориса. Он вскоре не устоял перед ее обаянием, и в 1958 году они поженились.

Актриса верила, что ее супруг скоро станет абсолютной звездой. Но вместо этого обороты набирала ее карьера. Она как могла совмещала съемки и воспитание родившейся дочери, но в итоге была вынуждена отвезти девочку к родителям. В 1960 году Людмила узнала о неверности супруга: отсутствие востребованности он переживал в объятиях других женщин. Гордая актриса немедленно подала на развод.

После расставания Борис вскоре утешился в гражданском браке с Нонной Мордюковой: она казалась абсолютной противоположностью изящной Гурченко. Однажды при встрече Людмила даже поинтересовалась, как мог Андроникашвили променять ее на Нонну. В ответ он в едком тоне заявил, что Мордюкова в отличие от нее прекрасно варит супы. Такого унижения актриса бывшему супругу не простила.