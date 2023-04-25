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Худшее тоже детям: этот советский фильм освистал едва ли не каждый зритель

25 апреля 2023 18:30
Худшее тоже детям: этот советский фильм освистал едва ли не каждый зритель

Многим до сих пор стыдно за эту картину.

Советский кинематограф по сей день многие считают эталонным. Детские фильмы эпохи СССР пересматривают и сегодня, но о некоторых из них зрители постарались забыть еще в то время.

Среди «опальных» картин оказалась лента «Чиполлино», вышедшая в 1973 году. Ее сняли по мотивам легендарного произведения Джанни Родари, которое особенно обожали в СССР. Экранизацию сняла Тамара Лисициан, но ее режиссерский опыт оказался провальным.

Сказку раскритиковал каждый, кто ее посмотрел. Даже наличие таких актеров, как Владимир Басов, Георгий Вицин и Рина Зеленая, не спасло ситуацию. Зрители не поверили в эту историю, а именитые актеры смотрелись смехотворно в костюмах овощей. В итоге и дети, и взрослые забраковали картину сразу же после ее выхода.

Худшее тоже детям: этот советский фильм освистал едва ли не каждый зритель

Советских зрителей поддержали современные. Вот какие отзывы оставили пользователи Сети:

«Печальное зрелище. Увы, искрометная сказка представлена зрителям в виде унылого и натужного увеселения», «Сейчас посмотрела его в первый раз и очень удивилась, как можно было „испортить“ такую сказку!», «И тогда было непонятно, что наснимали, и сейчас понятнее не стало».

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Чиполлино», 1973
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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