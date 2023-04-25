Худшее тоже детям: этот советский фильм освистал едва ли не каждый зритель

Многим до сих пор стыдно за эту картину.

Советский кинематограф по сей день многие считают эталонным. Детские фильмы эпохи СССР пересматривают и сегодня, но о некоторых из них зрители постарались забыть еще в то время.

Среди «опальных» картин оказалась лента «Чиполлино», вышедшая в 1973 году. Ее сняли по мотивам легендарного произведения Джанни Родари, которое особенно обожали в СССР. Экранизацию сняла Тамара Лисициан, но ее режиссерский опыт оказался провальным.

Сказку раскритиковал каждый, кто ее посмотрел. Даже наличие таких актеров, как Владимир Басов, Георгий Вицин и Рина Зеленая, не спасло ситуацию. Зрители не поверили в эту историю, а именитые актеры смотрелись смехотворно в костюмах овощей. В итоге и дети, и взрослые забраковали картину сразу же после ее выхода.

Советских зрителей поддержали современные. Вот какие отзывы оставили пользователи Сети: