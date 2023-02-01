Худшее платье для свадьбы: австралийскую пышку не поленился высмеять каждый (фото)

Полным людям приходится непросто, ведь почти любой готов обрушить на них необъяснимый гнев. Недавно жертвой хейта стала австралийка Лейси Джейд Кристи.

Девушка выложила в соцсетях снимки, где она предстала в белом платье. В этом наряде она собиралась на свадьбу подруги. Пользователей Сети возмутило, что Кристи имела наглость облачиться в белый наряд, ведь это прерогатива невесты. Кроме того, Лейси досталось за сам фасон платья, ведь в нем все ее пышные формы буквально вываливались наружу. Некоторые подписчики сказали, что даже чуть не умерли от смущения.

К такой негативной реакции девушка не была готова. Но Кристи не стала расстраиваться. Она посмеялась над социальным табу, которое запрещает подругам приходить в белом. Что же насчет пышной фигуры, то у Лейси нет никаких комплексов — она довольна собой и полностью принимает свое тело.

Позже австралийка сообщила, что отлично погуляла на свадьбе и не чувствовала себя раздетой. Она уверена, что будь на ее месте стройная дама, ненавистных комментариев было бы меньше в два раза.