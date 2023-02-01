Худшее платье для свадьбы: австралийскую пышку не поленился высмеять каждый (фото)
Скандальный наряд вызвал шок.
Полным людям приходится непросто, ведь почти любой готов обрушить на них необъяснимый гнев. Недавно жертвой хейта стала австралийка Лейси Джейд Кристи.
Девушка выложила в соцсетях снимки, где она предстала в белом платье. В этом наряде она собиралась на свадьбу подруги. Пользователей Сети возмутило, что Кристи имела наглость облачиться в белый наряд, ведь это прерогатива невесты. Кроме того, Лейси досталось за сам фасон платья, ведь в нем все ее пышные формы буквально вываливались наружу. Некоторые подписчики сказали, что даже чуть не умерли от смущения.
К такой негативной реакции девушка не была готова. Но Кристи не стала расстраиваться. Она посмеялась над социальным табу, которое запрещает подругам приходить в белом. Что же насчет пышной фигуры, то у Лейси нет никаких комплексов — она довольна собой и полностью принимает свое тело.
Позже австралийка сообщила, что отлично погуляла на свадьбе и не чувствовала себя раздетой. Она уверена, что будь на ее месте стройная дама, ненавистных комментариев было бы меньше в два раза.