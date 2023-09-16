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Худшая роль Меньшикова: за нее становится стыдно даже зрителям

16 сентября 2023 20:15
Худшая роль Меньшикова: за нее становится стыдно даже зрителям

Очевидная творческая неудача.

Олег Меньшиков по праву считается одним из самых ярких современных актеров. Прославившись благодаря фильмам «Родня», «Покровские ворота» и «Михайло Ломоносов», харизматичный юноша быстро стал звездой экрана. Не утихает популярность артиста и сегодня: что ни новая роль, то обязательно главная.

Но случались в карьере Меньшикова и очевидные промахи. Зрители называют его худшей работой Остапа Бендера в сериальной экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». Неудачная роль сильно подмочила безупречную репутацию звезды.

Пользователи отмечают, что актер не проявил никакого интереса к съемкам и словно скучал в кадре. «Настроение при просмотре сериала от актера передавалось через экран. Я думаю, что по этой причине он не принес столько положительных отзывов и удовольствия», — говорится в одном из зрительских откликов.

Фото: Кадр из сериала «Золотой теленок»
Алла Новикова
Алла Новикова
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