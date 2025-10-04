Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону

Так сильно исказить образ нужно было еще постараться.

Райан Мёрфи не успокоился на Дамере — и пошёл дальше. Теперь его новый проект «Монстр: История Эда Гейна» на Netflix взялся рассказать историю самого уродливого персонажа американской истории.

Эд Гейн, фермер из Висконсина, который вдохновил Хичкока на «Психо», а Голливуд — на целый культ монстров. Но сериал получился не про зло, а про то, как из зла делают сериал.

Кровь вместо смысла

Мёрфи снова принимает провокацию за идею. Он не разбирает, как в человеке рождается чудовище — он просто кормит зрителя мертвечиной. Кадры, диалоги, монтаж — всё рассчитано на мерзкое восхищение.

Чарли Ханнэм играет Гейна с полной самоотдачей: полубезумные глаза, тики, пустой взгляд. Но всё это тонет в режиссёрском самодовольстве. В каждой сцене не страх — а поза.

Лори Меткалф вытягивает сериал одной силой характера. Её мать Гейна — воплощение мании, религиозного бреда и ужаса, который растит монстров. Но даже её энергия не спасает проект от ощущения, что смотришь красивую нарезку мерзости, а не историю.

Что сделал реальный Эд Гейн

Мёрфи играет с образом убийцы, но не даёт зрителю понять масштаб ужаса. Реальный Эд Гейн был не просто «странным фермером». Он убил двух женщин — Бернис Уорден и Мэри Хоган — и долгие годы раскапывал могилы, вытаскивая тела.

В доме нашли черепа, маски из человеческой кожи, женские органы и кресла, обтянутые плотью. Он пытался сшить «женский костюм», чтобы «стать матерью».

Полиция Висконсина вспоминала, что никогда не видела такого ада. В доме Гейна нашли органы десятков людей, но доказали две жертвы. Остальных он выкапывал. После суда Гейна признали невменяемым — он умер в психиатрической клинике в 1984 году.

Где всё пошло не так в антологии

Мёрфи не смог выбрать сторону. Он будто сочувствует убийце, вместо того чтобы разобрать сам феномен — как мир вырастил это чудовище. Получилась не драма, а глянцевое шоу, где трупы поданы как визуальные эффекты. Всё, что могло быть исследованием безумия, стало чёрной ярмаркой нарциссизма.

Вердикт

«Монстр: История Эда Гейна» — не сериал, а демонстрация того, как можно обесценить реальный ужас ради хайпа. Мёрфи снова обожает своих чудовищ и делает их героями. Ханнэм старается, Меткалф блистает — но это уже не кино. Оценка: 2 из 10.

