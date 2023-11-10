Худшая актриса России: снялась в одной роли, но зрителям до сих пор тошно

Одним из достоинств советского кино был тщательный подбор артистов. Сегодняшние кинематографисты таким похвастаться не могут: многие знаменитости попадают на экраны благодаря хорошим связям или миловидной внешности, а не актерским данным. Похожая история произошла и с Евгенией Лаповой.

Модель победила в двух престижных конкурсах красоты: «Мисс Азия-2005» и «Краса России-2009». Однако манекенщица не хотела ходить по подиуму и позировать перед камерой, красавица мечтала стать кинозвездой. Возможность прославиться ей подарил фильм «Крым», но Лапова свой шанс упустила.

Россияне по-разному восприняли картину: кому-то лента понравилась, а кто-то творение режиссера Алексея Пиманова раскритиковал. Большинство зрителей сошлись во мнении, что модель в кадре выглядит неубедительно. Неудивительно, что Евгению Лапову после этого не зовут в крупные проекты.