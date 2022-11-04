Художник из СССР потряс планету одним мультфильмом: вы о нем наверняка не знали

Мультипликатор Александр Петров несколько лет назад задумал экранизировать повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». После долгих поисков финансирования он так и не нашел деньги на родине, поэтому отправился за границу создавать свой шедевр и в итоге покорил с ним весь мир.

В течение двух с половиной лет художник работал над своим творением. Петров решил использовать технику «ожившая живопись», что помогло ему сделать каждый кадр незабываемым. В итоге «Старик и море» получил премию «Оскар» и стал первым в истории короткометражным мультфильмом, который показывался только в кинотеатрах IMAX. И именно из-за этого прокат оказался не таким масштабным, ведь далеко не все работают с таким форматом.

Зрители, которым все же удалось увидеть работу Петрова, неизменно остаются в восторге. По их мнению, художнику удалось создать поистине уникальный мультфильм, а его таланту нет равных в мире.