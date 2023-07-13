Художественная самодеятельность в детском саду: новый д’Артаньян шокировал народ

В России снимают продолжение картины «Д’Артаньян и три мушкетера». Хотя фильм еще находится на стадии съемок, зрители уже настроены очень скептически. Много обсуждений в Сети вызвал выбор актеров. На роль юных д’Артаньяна и Миледи взяли детей из известных семей.

Маленького мушкетера в новом фильме сыграет Саша Плющенко, известный публике как Гном Гномыч. Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской появляется в различных проектах, но увидеть его в роли легендарного д’Артаньяна никто не ожидал. Роль Миледи доверили другой «звездной» девочке — Алисе Юнусовой, дочери рэпера Тимати. Белокурые малыши совсем не похожи на привычных зрителю героев в исполнении Михаила Боярского и Маргариты Тереховой.

В комментариях к их общему фото пользователи разделились на два лагеря. Одни восхищаются очаровательными детишками и оставляют им добрые пожелания. Другие напоминают, что картина — это не детский утренник, поэтому миленьких костюмов для съемок все-таки мало. Пользователи возмущены, что роли не отдали простым детям, и заявляют, что эту «шляпу» будут смотреть только их родители.

«Можно хотя бы что-нибудь без звездных детей»,

— возмущаются комментаторы.