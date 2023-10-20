Худой и со странными усиками: рак до неузнаваемости изменил звезду «Ералаша»
Спасти артиста не удалось.
Александр Солдатов из тех, кому повезло засветиться в легендарном «Ералаше». И все же счастливчиком актера, которого уже давно нет в живых, точно не назовешь.
Артист не построил успешную карьеру в отечественном кинематографе. На его счету всего лишь девять работ. Применение своему драматическому таланту он нашел в театре. Лицедей и сегодня мог бы радовать зрителей убедительной игрой, но его жизнь унесла страшная болезнь.
На протяжении 11 лет Солдатов боролся с раком мозга. Врачам не удалось спасти пациента, которого недуг изменил до неузнаваемости. Похудевший и измученный, он скончался, когда ему было всего 45 лет.
Многие до сих пор не смирились с гибелью знаменитости, которого полюбили благодаря главной роли в короткометражке
«В. Давыдов и Голиаф». «Они уходят и забирают по кусочку нашего детства и юности... Ты остался Давыдовым для тысяч и миллионов, не запомнивших твое настоящее имя. Земля тебе пухом, Давыдов», — пишут в Сети.