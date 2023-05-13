Худой и слепой котенок отпугивал прохожих, но одна девушка не прошла мимо: вырос красавцем

Многие могут хладнокровно пройти мимо несчастных уличных животных, нуждающихся в помощи. Но американка Молли Сотак не из таких. Ей удалось спасти жизнь маленькому котенку, от которого другие с отвращением отворачивались.

Заметив кроху, Сотак не сразу поняла, как лучше поступить. У животного была серьезная инфекция глаз. Кроме того, слепой котенок казался слишком худым. Сомнений в том, что он нуждается в помощи ветеринаров, не оставалось.

Как пишет портал The Dodo , Сотак назвала котенка Нелли и забрала в один из местных приютов. После лечения подопечная кардинально преобразилась и вскоре нашла себе дом и заботливую хозяйку.

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