Худой и изможденный: последнее фото Гурцкой с мужем многое объясняет

Диана Гурцкая тяжело переживает смерть мужа Петра Кучеренко. Вдова не выходит на связь даже с самыми близкими друзьями и хранит молчание в социальных сетях.

Гибель замминистра науки и образования РФ стала сильным шоком не только для певицы. Чиновник возвращался из рабочей поездки и на борту самолета почувствовал себя плохо. Экстренная посадка в Минводах, где врачи пытались сделать все возможное, не спасла жизнь супруга певицы.

Кучеренко было всего 46 лет. По слухам, состояние его здоровья оставляло желать лучшего. Не так давно Петр Александрович тяжело переболел ковидом. Кроме того, он пережил сильнейший стресс, вызванный смертью его отца. Но, говорят, не только это могло стать причиной проблем с сердцем.

В Сети пишут, что Кучеренко жаловался на плотный рабочий график, а также боролся с лишним весом при помощи строгих диет. И последнее фото Гурцкой с мужем это косвенно подтверждает. Кадр обнародовал брат Дианы — Роберт. На снимке супруг знаменитости выглядит худым и изможденным, но эти тревожные сигналы тогда никто не заметил.