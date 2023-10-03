Худой и горбатый: теперь понятно, почему Игорь Крутой редко снимается в шоу (фото)

Игорь Крутой не так часто мелькает на ТВ, как того хотелось бы его поклонникам. Но этой осенью композитор согласился на съемки в шоу «Ты супер! Суперсезон». Стоило только музыканту появиться на публике, как стало ясно, почему он предпочитает оставаться в тени.

Слухи о страшной болезни звезды разгорелись с новой силой. Говорят, еще несколько лет назад врачи обнаружили у знаменитости онкологию. Продюсеру сделали операцию, после чего он был вынужден сесть на строгую диету. Также есть сведения о том, что Крутой проходит лечение в США.

Домыслы о своем здоровье Игорь Яковлевич не комментирует. Но его внешний вид говорит сам за себя. В Сети обсуждают кадры, на которых видно, что артист совсем сдал. Он сильно похудел, обзавелся горбом и стал похож на Кощея Бессмертного. Многие считают, что Крутой избегает внимания к себе именно потому, что выглядит не лучшим образом.