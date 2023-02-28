Худой и длиннолицый Басов покорял главных красавиц советского кино: секрет его успеха прост

Владимир Басов, лопоухий долговязый Дуремар, невзирая на амплуа порой отталкивающих героев, слыл настоящим обольстителем. Устоять перед силой его обаяния и невероятной энергетикой было просто невозможно.

Первая дама сердца Роза Макагонова поначалу стеснялась своего нескладного кавалера, но он был так настойчив и так старательно добивался для нее ролей в кино, что артистка сдалась. Семейное счастье продлилось недолго: оказалось, что артистка не может иметь детей, да и Басов постоянно изводил возлюбленную ревностью и пьянством.

Знакомство с Натальей Фатеевой, согласно легенде, артист начал с предложения руки и сердца, но советская Джина Лоллобриджида с ответом не спешила. А после работы над фильмом «Случай на шахте № 8» все-таки уступила. Причиной расставания также стали злоупотребления Басова, однако к ним добавилась и ревность к карьерным успехам артистки.

Дольше всех артист прожил с другой коллегой по цеху, в которую влюбился на кинопробах, Валентиной Титовой. 14 лет брака, в ходе которого Басов — сторонник гражданских союзов — даже обманом свозил ее расписаться в ЗАГС, окончились разрывом — Титова ушла к кинооператору Рербергу.