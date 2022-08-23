Худоба и всероссийская слава давно в прошлом: как выглядит и чем занимается располневшая Оксана Федорова

Оксана Федорова стала известна на весь мир, когда в 2002 году завоевала титул «Мисс Вселенная». Модель появилась на обложках десятков изданий, многие прочили ей головокружительную международную славу, но знаменитость осталась в России и в итоге лишилась своего звания. После этого Федорова оставила свои мечты о модельном бизнесе.

Сейчас в Оксане уже сложно узнать триумфатора конкурса «Мисс Вселенная». Судя по публикациям в социальных сетях, она страдает от лишних килограммов и уже давно не появляется на подиуме. Вместо этого Федорова сконцентрировалась на телевизионной карьере и работе ведущей. Так, несколько лет она вела шоу «Спокойной ночи, малыши», а также проект «Форт Боярд». Недавно артистка сама участвовала в проекте «Маска», где похвасталась своими вокальными данными.

При этом Федорова старается строить и общественно-политическую карьеру. Она является партнером фонда ЮНИСЕФ в России и даже участвовала в избирательных кампаниях от «Российской партии жизни», однако ее попытки попасть в Государственную думу не увенчались успехом.