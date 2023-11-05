Худенькая, как кузнечик: дочь Орбакайте пугает внешним видом (фото)

Кристина Орбакайте любит проводить время в компании мужа Михаила Земцова и единственной дочери Клавдии. В социальных сетях звезда часто показывает семейные кадры с наследницей. Девочка постоянно оказывается в центре внимания. И в последнее время не на шутку пугает поклонников матери.

Особыми талантами 11-летняя школьница не обладает. Однако публике все равно есть что обсудить. Например, многих поражает внешность Клавдии.

Большинство сходятся во мнении о том, что Земцова как две капли воды похожа на своего отца. От предпринимателя она унаследовала не только черты лица, но и высокий рост. Вдобавок к этому внучка Пугачевой отличается худобой, которая кажется фанатам болезненной.

На новых фото Клавдия в очередной раз напугала народ своим видом. Чтобы не слушать едкие замечания, певица закрыла возможность комментирования своих публикаций. Однако пользователи Сети находят другие площадки, чтобы высказаться. Россияне призывают Орбакайте следить за питанием дочери и считают, что той нужно как можно скорее поправиться.