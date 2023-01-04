Худела под размер школьной формы: диета Ирины Муравьевой вас ужаснет

Советский фильм «Карнавал» принес Ирине Муравьевой бешеную популярность в СССР. Но эта роль далась актрисе очень непросто, ведь ей пришлось сыграть героиню Нину Соломатину в разном возрасте.

Чтобы перевоплотиться в школьницу и влезть в форму, 32-летняя Муравьева работала над своей фигурой, не жалея себя. В те времена почти не было консультантов по снижению веса, поэтому систему питания артистка разработала сама.

Сначала Муравьева питалась одними яблоками и пила только чай, но от такой варварской диеты она буквально оставалась без сил. Поэтому актриса добавила в свой рацион яйца, творог и другие низкокалорийные продукты. Ела Муравьева очень маленькими порциями, но часто. А вот от булочек, мороженого, слоек и прочих сладостей пришлось отказаться. Кроме того, актриса постоянно тренировалась. Чтобы изобразить неуклюжее катание на роликах, сначала она научилась уверенно на них стоять. Муравьева выкладывалась на тренировках на все сто процентов, заодно сжигая вес. Стоит признать, что результат получился превосходным.