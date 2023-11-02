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Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше

2 ноября 2023 17:00
Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше

Годы заметно сказались на ее внешности.

Зрители всего мира познакомились с Фрэн Дрешер в 1993 году, когда на экраны вышел ситком «Няня». Артистка мгновенно стала секс-символом, а само шоу породило множество ремейков, в том числе и «Мою прекрасную няню» с Анастасией Заворотнюк.

В течение многих лет уроженка Куинса блистала на экранах, но не так давно неожиданно ушла в тень. Как оказалось, Дрешер боролась с раком, который благодаря хирургическому вмешательству она победила.

Сегодня Дрешер занимается преимущественно активистской деятельностью и больше не появляется на экранах. Она старательно борется за права женщин и занимает должность посла по вопросам здравоохранения женщин при правительстве США.

Преданные поклонники внимательно следят за жизнью звезды «Няни». Фанаты поддерживают ее, но многие уверены, что серьезная болезнь заметно сказалась на ее внешности. 66-летняя Дрешер давно не выглядит так, как на пике своей карьеры, и уже не может скрыть возрастные изменения.

Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше
Фото: Кадр из сериала «Няня» (1993-1999), legion-media.ru, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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