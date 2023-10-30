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Киноафиша Статьи Такого не ожидал никто: этот любимый миллионами россиян фильм Тарантино терпеть не может

Такого не ожидал никто: этот любимый миллионами россиян фильм Тарантино терпеть не может

30 октября 2023 15:30
Такого не ожидал никто: этот любимый миллионами россиян фильм Тарантино терпеть не может

О вкусах не спорят, о них громко кричат.

Квентин Тарантино не раз публично признавался, что является поклонником русской культуры, литературы и искусства. Режиссер даже не ленился и летал через океан, чтобы познакомиться с этой самой культурой воочию.

Однако с россиянами во вкусах Тарантино не сошелся. Этот фильм обожают в России, в прокате он побил чуть ли не все рекорды. Речь идет о ленте «День сурка».

В российском «Кинопоиске» у фильма более 250 положительных отзывов и лишь 4 негативных. Квентин Тарантино, напротив, «разнес» сценарий буквально в пух и прах. К самому фильму у кинодела претензий не так много. Однако Тарантино уверен, что вдохновляющий фильм не имеет права оправдывать поступки «засранцев типа Мюррея». Разумеется, режиссер имел в виду не артиста, а его персонажа из «Дня сурка». Однако шума такая рецензия наделала немало.

Такого не ожидал никто: этот любимый миллионами россиян фильм Тарантино терпеть не может
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Кадр из фильма «День сурка» (1993)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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