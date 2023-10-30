Такого не ожидал никто: этот любимый миллионами россиян фильм Тарантино терпеть не может

Квентин Тарантино не раз публично признавался, что является поклонником русской культуры, литературы и искусства. Режиссер даже не ленился и летал через океан, чтобы познакомиться с этой самой культурой воочию.

Однако с россиянами во вкусах Тарантино не сошелся. Этот фильм обожают в России, в прокате он побил чуть ли не все рекорды. Речь идет о ленте «День сурка».

В российском «Кинопоиске» у фильма более 250 положительных отзывов и лишь 4 негативных. Квентин Тарантино, напротив, «разнес» сценарий буквально в пух и прах. К самому фильму у кинодела претензий не так много. Однако Тарантино уверен, что вдохновляющий фильм не имеет права оправдывать поступки «засранцев типа Мюррея». Разумеется, режиссер имел в виду не артиста, а его персонажа из «Дня сурка». Однако шума такая рецензия наделала немало.