Хрусталеву из «Вечернего Урганта» завидуют мужчины: достаточно взглянуть на его жену

В карьере Дмитрия Хрусталева было много успешных и рейтинговых проектов. Телезрители познакомились с юмористом благодаря КВН, а затем продолжили наблюдать за ним в таких шоу, как «Comedy Club», «Comedy Woman» и «Вечерний Ургант».

Но из-за низкого роста и достаточно худого телосложения над комиком часто смеялись, а создатели передач позволяли ему играть лишь определенных героев. К тому же в известном новостном ток-шоу даже гости не стеснялись подшучивать над лысым ведущим.

Однако мужчины все-таки завидуют Хрусталеву. Дело в том, что избранницей юмориста стала красавица Мария Гончарук. У очаровательной блондинки стройная фигура, уникальный стиль и яркая внешность. Певица любит экспериментировать с макияжем, подчеркивая свои пухлые губы и большие голубые глаза. В Сети уже давно ходят слухи, что влюбленная парочка тайно сыграла свадьбу. Но пока ни один из артистов не подтвердил эту информацию.