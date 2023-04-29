Хрупкий старичок: где живет и как выглядит первый муж Аллы Пугачевой (фото)

Алла Пугачева никогда не испытывала недостатка в мужском внимании. Первым мужем артистки стал робкий музыкант Миколас Орбакас. Робкий настолько, что именно певица предложила возлюбленному отправиться в ЗАГС.

После пышной свадьбы супруги поселились в тесной комнате в коммуналке. Вскоре у них появилась дочь — Кристина Орбакайте. Тогда карьера Примадонны отечественной эстрады только начиналась. Артистке приходилось много гастролировать, в постоянных разъездах был и ее муж. По словам Пугачевой, это и послужило причиной развода.

Долгое время после расставания Пугачева не желала поддерживать связь с бывшим мужем и запрещала ему видеться с наследницей.

Однако настал момент, когда экс-возлюбленные оставили все обиды в прошлом и наладили общение. К слову, Орбакайте души не чает в отце, которого на днях трогательно поздравила с 78-летием. Артистка опубликовала в соцсетях снимок с Орбакасом, на котором он предстал перед интернет-пользователями хрупким старичком.

Отметим, что после разрыва с Пугачевой, музыкант женился на воздушной гимнастке Марине, подарившей ему сына Фабиана. Сегодня вместе с семьей артист проживает в Москве.