Хрупкий красавчик из «Фабрики звезд» женился на фанатке: ей можно только позавидовать

Пожалуй, самым ярким коллективом за всю историю «Фабрики звезд» можно назвать группу «Челси». В состав вошли самые красивые участники шестого сезона. В этой звездной компании с Романом Архиповым и Арсением Бородиным оказался Алексей Корзин. Он отличался более хрупкой и изящной красотой на фоне видных коллег.

Сегодня Алексей занимается продюсированием, и он успешно справляется с этой работой. Артист построил не только карьеру, но и счастливый брак. Несколько лет назад он женился на своей фанатке, с которой счастлив по сей день. Вот как произошло их знакомство.

Одна девушка случайно увидела выступление артиста и воспылала чувствами к музыканту. Она написала ему в соцсетях, и Корзин ей ответил. После непринужденной беседы состоялось свидание, а вскоре между ними начался роман.

Сегодня у пары двое сыновей, свой дом, три собаки и две кошки. Об этом Алексей рассказал на YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу». Любая поклонница позавидует красавице-жене Корзина, ведь ей удалось сделать то, о чем мечтают многие — выйти замуж за кумира.