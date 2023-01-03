Хрупкая и нежная: как дочь Шукшиной выглядела до того, как стала качком (фото)

Последние полтора года россияне с ужасом наблюдают за трансформацией дочери Марии Шукшиной. После декрета Анна Трегубенко захотела подтянуть фигуру и начала ходить в тренажерный зал. Но, когда девушка уже избавилась от лишнего веса, она не прекратила тренировки. Только теперь Анна накачивала мышцы. Сейчас 34-летняя женщина превратилась в настоящего мускулистого качка. Подписчики умоляют ее остановиться, ведь Анна становится похожей на мужчину, хотя еще совсем недавно выглядела изящной и хрупкой.

На старых снимках Трегубенко было сложно отличить от женственной матери. Для выходов в свет она предпочитала наряды, подчеркивающие ее мягкие черты. Но сейчас в Анне не узнать ту девушку с фото.