Хрупкая англичанка утерла нос всем мужчинам: не поверите, что она сотворила

Жизнь дачников могла бы быть совсем иной, если бы не Табита Бэббит. Именно она стала изобретательницей такой полезной в хозяйстве вещицы, как циркулярная пила.

На открытие хрупкую англичанку подвигло одно любопытно наблюдение. Однажды Бэббит стала свидетельницей того, как двое мужчин пилили бревна. Тогда она поняла, что один из них напрасно прикладывает усилия. В тот момент, пока он тянул пилу на себя, бревно все равно не пилилось. Тогда Табита задумалась над тем, как можно улучшить этот процесс и сделать его максимально результативным.

Попытки привели к созданию прототипа циркулярной пилы, в котором приводом служила прялка. Впоследствии его заметно улучшили и начали использовать в быту, вспоминая добрым словом о Табите Бэббит, которая облегчила довольно непростую задачу всем мужчинам, а заодно и утерла им нос.