Хромая и дикая: имена, истинный смысл которых вам не понравится

Наши предки верили, что имена обладают сакральным смыслом. Ребенка называли только так, чтобы в дальнейшем у него были покладистый характер и счастливая жизнь. Сегодня же родители делают выбор, исходя из эстетических соображений, не догадываясь о первоначальном смысле имени.

Варвара

В последние годы так все чаще называют новорожденных малышек. Варвара действительно напрямую связана с варварами. Слово означает «дикарку» и «чужеземку». Если углубляться в древность, то можно узнать, что корень -вар- ассоциируется с защитой.

Клавдия

Это прекрасное имя имеет несколько отталкивающее значение. Клавдия происходит от латинского корня, который в переводе значит «хромая». Аналогичное имя имеет греческий бог вулканов Клаудус.

Мелания

Многие стремятся назвать дочек именно так, не догадываясь о мрачной стороне имени. Слово пришло к нам из греческого и переводится как «черная» и «темная». Когда-то так называли исключительно брюнеток.