Хрипела и тряслась: россияне в ужасе от происходящего с МакSим

После перенесенного коронавируса МакSим активно возвращается на сцену. Она регулярно дает концерты, собирая полные стадионы, но последнее ее шоу заставило поклонников всерьез беспокоиться за состояние кумира.

Дело в том, что МакSим сорвала концерт в Сочи. Она едва стояла на ногах, хрипела, исполнила лишь несколько песен, а после резко ушла со сцены, бросив микрофон на пол.

Поведение артистки шокировало ее поклонников. Кто-то вспомнил старые новости об алкогольной зависимости артистки, а другие попытались с пониманием отнестись к певице, которая полтора месяца была в состоянии искусственной комы.

Сама артистка сначала не комментировала свое поведение, а после выступила с официальным сообщением, признавшись, что не справилась со скачками давления. Певица извинилась перед своими фанатами и заверила их, что деньги за билеты будут возвращены, но не уточнила, состоятся ли другие ее запланированные выступления.