«Хреновина с иконами, снегом и KGB»: узнал о фильме, в котором Хопкинс сыграл русского — клюква, но с волшебным нюансом

22 января 2026 10:23
Забытый шедевр? Точно нет, но достойно для просмотра.

Знаете, что общего у балетных па среди икон и молодого Энтони Хопкинса в роли советского фарцовщика? Нет, это не начало плохого анекдота — это сюжет фильма «Девушка с Петровки» 1974 года. Ленты, которую вы почти наверняка не видели, и отзывы на которую дружно твердят: «клюква», «профанация», а оценка составляет 5,2 на IMDB и 5,9 на КП. Но не будьте столь категоричны.

Что за фильм такой

Но мы же не ищем легких путей? Мы — за детективные истории в духе атмосферы железного занавеса. Так вот, если выдержать все лубочные кадры про «загадочную Москву», где Голди Хоун в роли балерины Октябрины часами моется в ванне у американского журналиста, случится чудо.

Лента, которую один из рецензентов кратко описал как «Хреновину с иконами, снегом и KGB» неожиданно прорастает в трогательную мелодраму под грустную музыку Генри Манчини. Если кратко о сюжете: во время Холодной войны в Москву приезжает американский журналист. И тотчас влюбляется в балерину. Она вроде бы отвечает взаимностью, и даже готова попытаться выехать с ним, но демонизированное автором КГБ давно следит за ней и может прибавить проблем.

История экранизация книги почти волшебна

История началась за два года до премьеры, когда Хопкинс, получив роль, отправился искать книгу для вдохновения. В лондонских магазинах — шаром покати. И вот однажды, в метро, на сиденье рядом он видит оставленный кем-то томик. Обложкой вниз. Переворачивает и чувствует мурашки: «The Girl from Petrovka». Чистая магия.

Два года спустя, на съемках, Хопкинс в разговоре с автором Джорджем Фейфером пожаловался, как трудно было найти его роман. Писатель вздохнул и признался, что даже у него нет ни одного экземпляра — свой личный, с пометками на полях, он одолжил другу в Лондоне, который его благополучно потерял. Каково же было изумление Фейфера, когда Хопкинс, будто фокусник, достал тот самый томик и спросил: «Это она?».

Что до Голди Хоун — она, готовясь к роли, тайно прилетела в Москву, даже играла с советскими детьми, ни слова не понимая. Может, поэтому ее Октябрина, несмотря на все сюжетные нелепости, в финале смотрится так пронзительно. Фильм и правда так себе, но история его создания почти магическая.

Фото: Кадры из фильма «Девушка с Петровки» (1974)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
