Хранит прах жены и ютится по чужим углам: правду о жизни Протопопова за границей раскрыла Тарасова

Фигурист Олег Протопопов покинул родину еще в 1979 году. Вместе с супругой Людмилой Белоусовой спортсмен попросил политическое убежище в Швейцарии, где и живет по сей день.

С тех пор о чемпионе по фигурному катанию мало что известно. Однако недавно тренер Татьяна Тарасова раскрыла правду о бедственном положении Протопопова за рубежом.

Тренер поведала, что некогда знаменитый фигурист ютится по чужим углам. Все потому, что в доме, где проживал Протопопов, начался капитальный ремонт, в связи с чем всех жильцов попросили покинуть здание.

Тогда фигурист, по словам Татьяны Анатольевны, поселился у какого-то человека, которому платит символическую сумму. Тренер отметила, что Протопопов живет на пенсию, размер которой оставляет желать лучшего — хватает лишь на съем жилья и еду.

Что касается супруги спортсмена, то она ушла из жизни еще в 2017 году. Прах своей возлюбленной 90-летний Протопопов бережно хранит.

Татьяна Тарасова надеется, что чемпион не останется один на один со своей бедой. «Всем, кто в состоянии помочь, стоит включиться в решение этой проблемы, в том числе федерации», — подытожила тренер в беседе с порталом РИА Новости .