Хранит обиду 83 года: не поверите, почему с экранов пропала юная звезда «Подкидыша»

Вероника Лебедева запомнилась зрителям по главной роли в фильме «Подкидыш», премьера которого состоялась в 1939-м. Артистка засветилась в проекте, когда ей было всего четыре с половиной года. Юной актрисе, проснувшейся знаменитой, прочили блестящую карьеру, но она навсегда покинула кинематограф.

Больше всего Лебедевой запомнились те сцены, в которых она снималась вместе с Фаиной Раневской. Известная артистка часто говорила своей юной партнерше по съемочной площадке, что непременно наградит ее за все старания. Звезда экрана уверяла начинающую актрису, что подарит ей куклу.

Вот только свое слово Раневская так и не сдержала, за что Лебедева хранит на нее обиду уже 83 года. Впрочем, кинематограф она покинула не только из-за настигшего ее разочарования.

Творческая жизнь актрисы могла сложиться иначе, если бы не страшное лето 1941-го. С началом Великой Отечественной войны Лебедева вместе с мамой отправилась в эвакуацию. А когда война закончилась, то Вероника Юльевна решила поступить в педагогический университет и получила профессию учительницы английского языка.