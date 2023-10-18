Хранил в тайне, но теперь народ все знает: главный пикантный секрет певца SHAMAN огласили

Певец Ярослав Дронов всего за пару лет превратился из никому не известного музыканта в звезду первой величины. Его патриотические песни лидируют в хит-парадах, а недавние опросы показали: россияне считают певца лучшим в 2023 году. Но один момент всегда смущал публику.

Дело в том, что во время выступления Ярослав нередко засовывал микрофон себе в брюки. Люди гадали, что же значит этот странный жест, и даже подозревали что-то нехорошее. В Сети ходили слухи о комплексах артиста. Но разгадка оказалась намного проще.

В интервью для канала Tatarka FM Дронов наконец-то ответил на этот животрепещущий вопрос. Оказалось, что, когда начинает аплодировать вместе со зрителями, SHAMAN просто пытается освободить руки. Куда еще можно засунуть микрофон, ему в голову не пришло. Вероятно, стилистам Ярослава стоит задуматься о том, чтобы пришить ему на концертные костюмы побольше карманов.